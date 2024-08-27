Врач рассказала мутации у представителей северных народов России

Такая мутация есть у каждого десятого славянина.

При расщеплении этанола в организме быстрее образуется токсичный ацетальдегид. Употребление спиртного ведёт к «разрушительным» последствиям, сообщила кандидат медицинских наук, диетолог Юлия Чехонина в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«У этой части нашего населения [северных народов России — прим. ГМ] присутствует ген, который расщепляет алкоголь. Но у них такой вариант гена, мутация этого гена, что при расщеплении алкоголя быстрее образуется продукт метаболизма алкоголя — ацетальдегид, который обладает прямым токсическим воздействием на клетки. И поскольку он образовывается у них быстрее, это всё является причиной негативных последствий воздействия алкоголя. Они быстрее пьянеют, следовательно, поражение различных органов и систем в результате воздействия ацетальдегида более выражено и может быстрее привести к негативным, разрушительным последствиям. Среди славян тоже встречается такая вариация гена, но, как правило, у одного из десяти человек. А у этой категории населения, о которой мы говорили с самого начала — в каждом третьем случае практически».

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