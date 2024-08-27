Кардиохирурги «Склифа» спасли женщину с редкой опухолью в сердце

Сердечно-сосудистые хирурги Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского успешно удалили у женщины редкую опухоль, которая была сопоставима по размеру с сердцем — 11 на 6 сантиметров. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

— Миксома сердца — это редко встречающееся доброкачественное образование, которое располагается в правом предсердии только в 20 процентах случаев. Именно такая локализация опухоли была у пациентки «Склифа», — отметила заммэра.

На протяжении года пациентка страдала от частых приступов кашля и сильной одышки, особенно при изменении положения тела.

По словам врачей, опухоль была закреплена на широкой и плотной ножке, находящейся у устья нижней полой вены. Это создавало риск повреждения вены, опухоль требовалось удалить очень осторожно. Несмотря на это, хирурги успешно завершили операцию и полностью избавили пациентку от новообразования.

На сегодняшний день женщина чувствует себя хорошо, восстанавливается и готовится к выписке из больницы, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого хирурги Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С. П. Боткина провели сложную многоэтапную операцию пациентке с раком почки. Врачи удалили почку вместе с опухолью и весь тромб, в том числе из сердца.