Врачи достали из носа ребенка батарейку, которая вызвала некроз

Маленький пациент поступил с болью, отеком лица, носа и век, высокой температурой. В выделениях из носа была кровь. Эндоскопическое обследование показало, что ребенок запихал в нос батарейку-таблетку. И случилось это несколько дней назад, потому что батарейка успела нанести ущерб слизистой - начался некроз тканей.

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Отоларинголог Оксана Чаппарова напомнила родителям об опасности таких предметов: уже через несколько часов корпус батарейки, попавшей в организм, утратит герметичность, и пациент получит химический ожог электролитом.

В случае с маленьким жителем Тобольска удалось избежать серьезных последствий: он прошел курс лечения для восстановления слизистой оболочки и профилактики возможных осложнений. Сейчас его здоровью ничто не угрожает, констатирует Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь больницы.