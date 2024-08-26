Пермские врачи впервые в мире выполнили операцию на аорте при работающем сердце

Пермские кардиохирурги Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии (ФЦССХ) им. С. Г. Суханова впервые в мире выполнили операцию на аорте при работающем сердце. Об этом сообщает министерство здравоохранения Прикамья в своем Telegram-канале.

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"Операции на аорте считаются одними из самых сложных и технологичных в современной кардиохирургии. Стандартные операции на аорте выполняются в условиях искусственного кровообращения с остановкой сердца на час, а иногда и более ста минут с помощью комплекса мер, направленных на защиту сердечной мышцы - миокарда. Однако, какими бы совершенными ни были методы защиты миокарда, существуют риски возникновения повреждений сердечной мышцы, вызванных длительной остановкой сердца. Чтобы уменьшить или даже полностью исключить эти осложнения, пермские кардиохирурги первыми в мире начали проводить операции на аорте на работающем сердце", - рассказали в Минздраве, отметив, что операции были проведены в ФЦССХ им. С. Г. Суханова Минздрава России и что это "новая веха в мировой кардиохирургии".

В ведомстве пояснили, что операции на работающем сердце в кардиохирургии проводятся во всем мире. В частности, успешно выполняются операции коронарного шунтирования на работающем сердце, также в мировой и российской практике известны такие хирургические вмешательства на клапанах сердца, но не на аорте.

"Операция проводится с применением искусственного кровообращения - за счет него функционируют все внутренние органы человека, включая головной мозг и сердце, которое тоже продолжает работать. Вместо остановки сердца продолжается коронарная перфузия. Для этого используются специальные силиконовые канюли, которые устанавливаются в устья коронарных артерий. Сердце, по сути, даже не понимает, что его оперируют. Оно работает во время и после операции с одинаковой частотой, с той же, с которой пациент поступил в операционную", - рассказал заместитель главного врача по медицинской части, врач-сердечно-сосудистый хирург, доктор медицинских наук Андрей Марченко.

По данным Минздрава, сейчас в пермском ФЦССХ им. С. Г. Суханова проведено четыре операции на аорте при работающем сердце. Всего в центре ежегодно проводится около 80 операций на аорте. Около половины из них кардиохирурги планируют проводить по новой методике.

О центре

ФЦССХ им. С. Г. Суханова - один из семи центров сердечно-сосудистой хирургии, построенных в России в рамках национального проекта "Здоровье", он был открыт в Перми в 2012 году. В 2016 году центру было присвоено имя его основателя и первого главного врача - профессора Сергея Германовича Суханова. В центре проводится диагностика и хирургическое лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе врожденных и приобретенных пороков сердца, ишемической болезни сердца, заболеваний аорты и магистральных сосудов, нарушений ритма сердца. В ФЦССХ им. С. Г. Суханова работают три кардиохирургических отделения для взрослых, детское кардиохирургическое отделение на 167 коек, приемно-поликлиническое отделение на 140-200 посещений в день, операционный блок, отделение анестезиологии-реанимации, а также диагностические и вспомогательные отделения.