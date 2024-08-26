Врач предупредил об опасности укусов комаров

Укусы комаров могут привести к летальному исходу, предупредил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. В разговоре с NEWS.ru специалист подчеркнул, что насекомые могут спровоцировать аллергическую реакцию, зуд и дискомфорт. Кроме того, уточнил ветеринар, они являются переносчиками трансмиссивных заболеваний.

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"Комары действительно являются одними из самых опасных насекомых. От них умирает большее количество людей и питомцев, чем от любого другого животного. Помимо аллергических реакций, дискомфорта и зуда, они могут существенно подпортить здоровье. Всю кровь они, конечно, выпить не смогут, но они являются переносчиками трансмиссивных заболеваний", — пояснил Шеляков.

Он уточнил, что заболевания могут переноситься через укусы. Одним из самых распространенных является малярия, отметил специалист. Ветврач обратил внимание, что некоторые болезни от комаров передаются кошкам и собакам, например, гемобартонеллез.

Шеляков добавил, что колебания численности комаров происходят раз в несколько лет и зависят от погодных и климатических условий. Он посоветовал использовать для защиты от насекомых специальные спреи, москитные сетки и репелленты.

Биолог Вадим Марьинский ранее посоветовал установить москитные сетки для борьбы с мухами. По его словам, также можно установить специальные клейкие ленты или использовать другие народные методы.