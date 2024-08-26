Доктор назвал последствия удара молнии в человека

Во время грозы основную опасность представляет молния, особенно когда за вспышкой следует раскат грома. Какие увечья может получить человек от электротравмы, «Клопс» узнал у врача-терапевта Яны Белоусовой.

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Каждый год по всему миру под удары молний попадают сотни людей, отметила доктор. Электрический разряд может не убить сразу, но необратимые последствия для организма проявятся позже в виде тяжёлых заболеваний.

«Разряд мгновенно проходит через тело человека. Это может вызвать потерю зрения, судороги, паралич, нарушение памяти и хронические головные боли», — прокомментировала Белоусова.

Электротравма оставляет обширные ожоги. Если говорить о дополнительных увечьях, то возможны ушибы и даже переломы, добавила терапевт.

Первая помощь при электротравме

Быстро определите состояние пострадавшего и вызовите бригаду медиков; Незамедлительно проведите реанимационные мероприятия: искусственное дыхание, непрямой массаж сердца; Согрейте пострадавшего; Обработайте места ожогов и сопутствующие раны; При необходимости дайте обезболивающие препараты.

«Важно как можно быстрее доставить человека в лечебное учреждение», — подчеркнула врач.

Кроме обычной молнии высока вероятность повстречаться с шаровой, напоминает МЧС России. Светящаяся сфера быстро перемещается по воздуху и взрывается при столкновении с любым твёрдым предметом.

Что делать, когда вас застала гроза

Если вы на автомобиле

Не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприёмника.

Если вы на велосипеде, мотоцикле, самокате

Немедленно прекратите поездку. Транспортное средство отложите в сторону и отойдите от него на 30 сантиметров.

Если вы находитесь в лесу

Укройтесь на низкорослом участке леса. Не оставайтесь вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей.

Если вы у водоёма

Надо быстро покинуть воду и отойти подальше от берега. Если местность на возвышенности — спуститесь в низину.

Если вы оказались в поле

При отсутствии укрытия не ложитесь на землю. Электрический ток может поразить сразу всё тело. Найдите естественное углубление: ложбину или овраг, сядьте там на корточки.

В грозу нельзя пользоваться зонтиками и телефонами — это естественные проводники электричества, предупреждают на портале МЧС России.