Врач назвал причину частых головных болей

Согласно мнению специалиста, регулярные боли в голове являются следствием проблем со здоровьем. Среди них: стресс, хроническая усталость, изменения в работе гормонов и ухудшение зрения.

Кроме того, неприятные ощущения часто связаны с сильным и долгим напряжением мышц шеи и плеч.

А в случае с постоянными болями в области лба или около глаз симптом может указывать на синусит или воспаление пазух носа.

Врач рекомендует пройти тщательное обследование у квалифицированных специалистов, сообщает properm.ru.

Также на головную боль влияют магнитные бури, которые начнутся уже в ближайшую среду.