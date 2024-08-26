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Врач Чистякова: первый скрининг на рак нужно пройти женщинам в 18, мужчинам в 40

Первый скрининг — на рак шейки матки — нужно проходить женщинам в 18 лет, а мужчинам в 40 лет на выявление злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки (колоректальный рак). Об этом «Газете.Ru» рассказала онколог Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Мария Чистякова.

Врач пояснила, во сколько лет нужно проходить скрининг на рак
© РИА Новости

Скрининг помогает выявить опухоль на ранней стадии, когда еще нет клинических проявлений болезни. Некоторые виды скрининга в нашей стране можно пройти бесплатно через систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Так, в России разработаны программы скрининга для следующих видов онкологических заболеваний: рак молочной железы, шейки матки, колоректальный рак и рак предстательной железы.

«Женщины свой первый скрининг должны пройти в 18 лет. Он направлен на выявление злокачественных новообразований шейки матки и включает осмотр врачом акушером-гинекологом раз в год в возрасте 18 лет и старше, а также взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование мазка с шейки матки с окрашиванием по Папаниколау (ПАП-тест) раз в три года в возрасте от 18 до 64 лет включительно. Также женщинам в возрасте от 40 до 75 лет включительно раз в два года нужно проходить скрининг на выявление злокачественных новообразований молочных желез. Он включает маммографию обеих молочных желез в двух проекциях», – рассказала Чистякова.

Первый скрининг мужчинам нужно пройти в 40 лет. Это скрининг на выявление злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки (колоректальный рак). Исследование кала на скрытую кровь сдается раз в два года в возрасте от 40 до 64 лет включительно, раз в год в возрасте от 65 до 75 лет включительно.

«Также мужчинам нужно проходить скрининг на выявление злокачественных новообразований предстательной железы. Определение простат-специфического антигена в крови проводится впервые в возрасте 45 и затем в 50, 55, 60 и 64 года», – рассказала врач.

Все люди в 45 лет должны проходить скрининг на выявление злокачественных новообразований пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, а также посещать врача для выявления визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов.

«При выявлении отклонений на данном этапе с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания пациент может быть направлен к профильным специалистам, в том числе к онкологу», – заключила врач.
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Мария Чистякова
Роспотребнадзор
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