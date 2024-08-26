Аритмолог: усилий врачей недостаточно для борьбы с болезнями сердца

В последние годы все больше молодых людей обращаются в больницы с жалобами на работу сердца. Такие болезни, как аритмия, в значительной степени вызваны неправильным образом жизни и вредными привычками.

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Врач-кардиолог, аритмолог, заведующая «Клиники фибрилляции предсердий» ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова Мария Серова утверждает, что болезни сердца, которые могут привести к инфаркту и инсульту, сегодня все чаще встречаются у молодых пациентов. В значительной степени это определяется нашим образом жизни.

Специалист отмечает, что для того, чтобы переломить данную тенденцию, одних только врачебных усилий недостаточно. Пациенты также должны начать заботиться о своем здоровье и стараться избегать разнообразных факторов риска.

Корреспонденту портала aif.ru она рассказала, что снизить риск развития наиболее распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы, в частности, аритмии, нужно не только начинать лечение вовремя, но и вести здоровый образ жизни. Прежде всего рекомендуется бросить употреблять алкоголь, курить и начать вести более активный образ жизни.

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