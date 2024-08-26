Поражение органов: насколько опасен для человека восточный энцефалит лошадей

Четыре города в Соединенных Штатах Америки были вынуждены ввести вечерний карантин из-за комаров, которые переносят восточный энцефалит лошадей (ВЭЛ). Департамент общественного здравоохранения штата Массачусетс подтвердил первый с 2020 года случай заражения человека этой инфекцией. Что из себя представляет ВЭЛ и есть ли угроза его распространения в России, «Вечерней Москве» рассказал эпидемиолог Виталий Зверев.

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Карантин в Массачусетсе носит рекомендательный характер. Жителям штата советуют оставаться в помещениях после 17:00, эта мера будет действовать до тех пор, пока не настанут первые сильные заморозки. Врачи зафиксировали один случай заражения человека ВЭЛ в штате, сейчас он госпитализирован. Однако опасность распространения заболевания сохраняется, потому что результаты тестов комаров на эту инфекцию по всему штату оказались положительными.

Зверев рассказал, что ВЭЛ получила свое название от распространения среди лошадей. Но эта инфекция опасна и для человека. Тем не менее большой эпидемии в этом случае не ожидается.

«Эта инфекция не передается от человека к человеку. Единственные переносчики ВЭЛ — комары. А как они попали в Штаты — это другой вопрос», — объяснил эпидемиолог.

В США уже был случай с распространением желтой лихорадки, когда инфицированных комаров завезли в трюмах кораблей. В итоге погибло несколько десятков человек.

«ВЭЛ распространяется комарами особого рода, которых, насколько я знаю, в России нет. А если вдруг что-то у нас появится, то инфекцию сразу обнаружат», — заверил Зверев.

Симптомы восточного энцефалита лошадей включают в себя геморрагическую лихорадку и поражение внутренних органов. Все это может тяжело протекать у человека и приводить к летальному исходу, рассказал собеседник «ВМ».