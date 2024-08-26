Онколог заявил о набирающем популярность опасном методе терапии

Такой метод терапии пропагандируют в соцсетях некоторые блогеры. Многие пациенты после подобных попыток обращаются к врачу, когда рак уже метастазировал, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Пылёв в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Сейчас новая модная тема — кофейная клизма. Огромное количество пациентов, которые приходили ко мне на метастатической стадии именно после вот этой истории. Есть мерзавцы блогеры, которые задвигают эту тему в интернете. На мой взгляд, это преступники».

Ранее врач-онколог объяснил тягу пациентов к ненаучным методам лечения. Различные «интернет-гуру» предлагают более «комфортные и спокойные» условия. При этом они не отличаются от «бабушек в деревнях», к которым раньше обращались люди, желающие исцелиться, подчеркнул в эфире радиостанции «Говорит Москва» Андрей Пылёв.