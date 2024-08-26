Хирург рассказал об опасности невылеченного тромбоза глубоких вен

Тромбоз глубоких вен требует немедленной медицинской помощи, предупредил сосудистый хирург, флеболог Александр Альбицкий в беседе с NEWS.ru. Он объяснил, что патология связана с нарушением кровотока в венах вследствие образования сгустков крови в просвете сосуда и его блокирования.

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Специалист отметил, что причин его возникновения много. В частности, ТГВ возникает в результате длительного сидения, курения, хирургического вмешательства и варикозного расширения вен.

Если тромб образуется в вене, то он, если оторвется, попадет в легкие и спровоцирует смертельное осложнение — тромбоэмболию легочных артерий. Когда речь идет о том, как естественным образом предотвратить образование тромбов, цель состоит в том, чтобы улучшить кровообращение и предотвратить слипание большего количества тромбоцитов, белков и клеток в крови, — объяснил Альбицкий.

Ранее флеболог рассказывал, что симптомами тромбоза глубоких вен являются болезненные ощущения в области закупорки вен, отечность конечности, а также высокая температура тела. Он подчеркнул, что к признакам недуга также относятся уплотнения по направлению движения кровотока в сосуде.