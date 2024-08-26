Названы неочевидные причины, по которым не наступает беременность

Девушки не могут забеременеть по ряду причин, одна из которых — стресс, заявила NEWS.ru главврач, акушер-гинеколог высшей квалификационной категории Московской академической клиники ЭКО Нино Какучая. Также проблема может заключаться в бесплодии. Здоровье партнера в вопросе беременности играет отдельную роль.

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Одна из причин, по которым девушка не может забеременеть, — это бесплодие. Это достаточно обширный термин, в него много что входит. И многие девушки, которые не могут забеременеть долгие годы думают, что у них именно бесплодие. Но это не всегда оказывается верным. Из неочевидных причин, по которым девушка, не имеющая бесплодия, не может забеременеть, — проблемы со здоровьем партнера, — рассказала врач.

Гинеколог рекомендовала не думать перманентно, что проблема заключается в женщине. Проблемы мужчин также могут часто вызывать эту ситуацию, пояснила Какучая. Причиной отсутствия беременности может стать и отсутствие регулярной овуляции у девушки.

Также стресс может стать причиной того, что вы не можете забеременеть. Чаще всего стресс приводит к тому, что у девушки пропадает овуляция. Женская система регулируется головой, а стресс может блокировать определенные гормоны, которые способствуют появлению овуляции у девушек, — заключила врач.

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