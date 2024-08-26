Невролог назвала неочевидные причины ночных кошмаров

Ночные кошмары могут быть связаны не только с заболеваниями нервной системы, но и указывать на более опасные недуги. По словам невролога Марины Филипповой, в некоторых случаях кошмары по ночам указывают на онкологию.

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Ночные кошмары не всегда признак какой-либо патологии, однако во врачебной практике случалось, что именно по ним определяли серьезные недуги. Так, по словам невролога Марины Филипповой, кошмары во сне могут указывать на заболевания нервной системы.

Кроме того, беспокойный сон свойственен при нарколепсии, тревожно-депрессивном расстройстве, алкогольной, наркотической или другой зависимости, синдроме обструктивного апноэ сна, уточнила специалист в разговоре с РИА Новости.

Другая причина, по которой человека могут преследовать ночные кошмары, онкология. Чаще всего беспокойным сном сопровождается рак мозга. Это также было подтверждено учеными.

Если причина кошмаров не в проблемах со здоровьем, стоит задуматься о психическом благополучии, поскольку кошмары во сне отражают переживания человека наяву, посоветовала врач.

Напомним, ранее о том, какие болезни сопровождаются ночными кошмарами, также рассказал врач Александр Мясников. Он рассказал о случае из личной практики. К нему обратился мужчина, который ни на что не жаловался, кроме страшных снов, где его хоронили заживо.

В результате мониторинг ЭКГ по холтеру во время сна показал, что у мужчины выраженные изменения коронарных сосудов сердца, что привело к тяжелой форме стенокардии.

Кроме того, возможными причинами кошмаров Мясников назвал иммунные и эндокринные заболевания, болезни щитовидной железы, печени, сердца, а также депрессия, посттравматический синдром.

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