Как правильно оказать первую помощь при ожоге кипятком

При ожоге кипятком нужно тут же охладить поврежденный участок кожи под краном в течение 10–20 минут, рассказал NEWS.ru терапевт Игорь Видяскин. Он отметил, что в то же время необходимо убрать подальше источник опасности: чайник или стакан с горячей водой.

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Уберите подальше емкость с кипятком: чайник или стакан. Тут же начните охлаждать поврежденный участок кожи проточной водой 10–20 минут. Это снизит температуру тканей и остановит продолжительное воздействие тепла. Но лед прикладывать нельзя, это чревато дополнительным повреждение кожи, — добавил Видяскин.

Врач подчеркнул: если ожог затронул одежду, то ее нужно медленно удалить, предотвращая прилипание горячей ткани к телу. Нельзя отрывать одежду, если она прилипла.

Запрещено наносить масла, масляные кремы на рану, мази на жировой основе, сметану. Это ухудшает ситуацию, создавая барьер для теплообмена и естественного охлаждения. Не вскрывайте пузыри после охлаждения, чтобы не занести инфекцию. После охлаждения, накройте ожог чистой марлей или салфеткой, чтобы предотвратить заражение, — подчеркнул Видяскин.

По его словам, при необходимости, допустим прием безрецептурного обезболивающего средства, но только строго по инструкции на упаковке. Терапевт напомнил: при серьезных ожогах нужно сразу вызывать скорую помощь.

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