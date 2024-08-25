Врач назвал приятный способ снизить риск развития деменции

По мнению онколога Леонида Доронина, общение с собаками может значительно снизить риск развития деменции у пожилых людей.

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Он подчеркивает, что научные исследования подтверждают эту связь, демонстрируя 40-процентное снижение риска слабоумия у людей старше 65 лет, которые держат собак.

В своем Telegram-канале доктор объясняет, что регулярный уход за питомцем, физическая активность, связанная с выгулом, и общение с другими собаководами способствуют профилактике возрастных когнитивных нарушений. Это особенно важно в условиях самоизоляции, когда общение и активность ограничены. Общение с собакой помогает бороться с одиночеством и сохраняет активность, что положительно влияет на ментальное здоровье.

Ранее врач Владимир Мартынов рассказал, что поддержание активных умственных нагрузок в пожилом возрасте, прохождение десяти тысячи шагов в день, контроль артериального давления, соблюдение диеты и снижение уровня холестерина в крови способны уменьшить риск развития деменции.

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