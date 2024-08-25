Дерматолог назвала незаразные кожные болезни
Многие люди ошибочно опасаются заражения кожными заболеваниями, тогда как большая часть из них – не инфекционные, а хронические, отметила доктор медицинских наук, профессор, врач-дерматолог Юлия Галлямова.
«Большинство кожных болезней – это все-таки заболевания хронические, которые не передаются при контакте или через предметы общего обихода. Поэтому бояться заражения ими не стоит. Например, аллергический дерматит», - сказала она. Другой пример – псориаз. Заразиться им через отделяемые от кожи чешуйки невозможно. В том же списке – экзема, атопический дерматит, сказала она в ходе беседы с радио Sputnik. Тем не менее, определить, заразно кожное заболевание или нет, может только врач, подчеркнула эксперт. «Можно, например, экзему спутать со стрептодермией, вызываемой стрептококком, она как раз передается при контакте. Проявления атопического дерматита очень похожи на заразную чесотку», - заключила Галлямова.