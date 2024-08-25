Подагра: откуда берется и какие продукты провоцируют развитие

Такое состояние может привести к ограничению подвижности и скованности в теле.

© Чемпионат.com

«Приступы мучительной стреляющей боли в суставах, скованность и усиление жгучей боли при движении, отёки и покраснения больных участков кожи… Люди, страдающие этими проблемами, не понаслышке знают о том, как же важно следить за здоровьем суставов. Однако как и почему появляются такие неприятные ощущения?»

Болезнь, атакующая суставы в таком виде, называется подагрой. Она ощущается буквально так, будто на ноге резко захлопнулся прочный капкан. Всему виной скопление мочевой кислоты в организме — когда вещество не выводится естественным путём и застаивается, образуются кристаллы, закупоривающие суставы.

Мочевая кислота в суставах

Мочевая кислота является одним из продуктов распада пуринов — веществ, содержащихся в некоторой пище, например в морепродуктах, субпродуктах, арахисе, сдобной выпечке, мясе.

При частом потреблении вышеуказанных продуктов в организме вырабатывается много мочевой кислоты, которую почки уже не в силах вывести, и она просто-напросто оседает в суставах, «забивая» их.

Почему под ударом оказываются именно суставы?

Суставы считаются неким «слабым местом» для мочевой кислоты, так как в них легко копится жидкость, которая как благодатная почва помогает формироваться кристаллам. Как только они образуются (и не в маленьких количествах), тут же начинают застревать в подвижных соединениях костей скелета, вызывая воспаление: суставы нагреваются и краснеют, наступает сильная жгучая боль, не дающая человеку нормально ходить или двигать конечностями.

Как быть, если суставы воспалились?

В первую очередь необходимо понимать, что у всех разные реакции на определённые процессы. Например, у одних избыток пуринов в потребляемых продуктах не несёт за собой никаких негативных последствий, а у других даже из-за небольшого превышения нормы этого вещества развивается приступ подагры.

Как «очистить» суставы от лишней мочевой кислоты и предотвратить развитие подагры?

Шаг 1. Обратите внимание на свой рацион и будьте готовы исключить из него определённые продукты.

Как уже говорилось выше, некоторая пища способна влиять на уровень мочевой кислоты в организме.

Чтобы остановить формирование кристаллов и восстановить нормальное состояние суставов, необходимо отказаться от следующих продуктов:

жирное мясо, колбаса, язык, печень, сердце;

морепродукты: мидии, рыба, креветки, устрицы, крабы;

бобовые: горох, чечевица, фасоль;

дрожжи и сдобная выпечка;

арахис;

шоколад и какао;

алкоголь.

Важно: стоит ограничить потребление еды и напитков, содержащих фруктозу. Среди них: газированные и фруктовые соки, сладости, мёд, красный перец, грибы.

Шаг 2. Потребляйте больше «защитной» пищи

Чтобы помочь организму вывести лишнюю мочевую кислоту, следует снабдить его нужными витаминами, минералами и фитонутриентами. Именно поэтому рекомендуется приглядеться к овощам, зелени, ягодам, цитрусовым и молочным продуктам.

Шаг 3. Пейте достаточное количество воды

Почкам будет проще избавиться от мочевой кислоты, если вы будете потреблять суточную нормы воды. Соблюдая водный баланс, вы «промоете» организм и выведете из него всё лишнее.

Шаг 4. Старайтесь больше двигаться

Физическая активность необходима телу для нормального кровообращения и здоровья в целом. Регулярные нагрузки способствуют не только укреплению, но и «очищению» суставов от ненужной жидкости. Естественно, всего должно быть в меру и без перегруза.

Определите для себя оптимальную активность, которая будет приносить вам удовольствие. Так вам не придётся себя заставлять что-то делать и лишний раз стрессовать.

Ходьба – самый простой и доступный способ держать суставы в тонусе. Добавьте пешие прогулки в свою ежедневную рутину, пробуя разные локации и дистанции.

Езда на велосипеде – отличная активность, при которой нагрузка на тело распределяется равномерно и бонусом идёт повышение общей выносливости.

Плавание – минимальный уровень нагрузки на суставы. Вода смягчает все удары, позволяя двигаться плавно и расслабляя позвоночник и мышцы.

Растяжка – избавляет от боли в суставах и спине, препятствует появлению жидкости в тканях. Достаточно просто выполнять простые действия, растягивающие мышцы. Например, наклоны к стопам из положения стоя, перекаты с ноги на ногу, поднятие ног к вытянутым вперёд рукам.

Шаг 5. Следите за своим весом

Многие не видят в лишнем весе ничего плохого, однако он увеличивает нагрузку на суставы и способствует накоплению мочевой кислоты. Поэтому крайне важно всегда отслеживать этот показатель, а при наличии ожирения задуматься об изменении питания и образа жизни.

Подагра — это серьёзное заболевание, которое никого не щадит. Однако даже с ним можно справиться, если серьёзно относиться к своему здоровью и заботиться о нём.