Гинеколог развеяла самые популярные мифы о презервативах и овуляции

Презервативы защищают не только от беременности, но также от онкологических и венерических заболеваний, поэтому не являются настолько вредными, как это принято считать, рассказала акушер-гинеколог Виктория Касян. Гормональные препараты, в свою очередь, сокращают число абортов и нежелательных беременностей, а также являются наиболее надежным средством контрацепции: ежегодно презервативы «не срабатывают» у 15 девушек из 100, пишет издание Monavista.

По словам врача, популярный миф о том, что менструация является процессом очищения организма, не соответствует действительности. Исследования показали, что частые овуляции при отсутствии беременности на протяжении долгого времени увеличивают риск гинекологических болезней.

Кроме того, Касян напомнила, что с годами количество яйцеклеток сокращается, а качество снижается, поэтому с 37 лет забеременеть женщине естественным путем сложно. По словам гинеколога, даже при проведении экстракорпорального оплодотворения требуется несколько попыток.

Ранее акушер-гинеколог Ольга Уланкина рассказала, что спонтанные покупки могут быть связаны с менструальным циклом. По ее словам, гормональные колебания у женщин способны сказываться на их поведении.