Полезный для желудка продукт оказался опасным

Завкафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов рассказал, в чем заключается практическая польза нута и кому нельзя с ним перебарщивать.

"Нут богат белком, жиром, клетчаткой (до 8%), содержит не более 30% углеводов, является источником железа, кальция, медь, магния, марганца, селена, цинка, кремния, фосфора, кобальта и витаминов А, В1, В2, В3, С, В6, PP. Нут имеет относительно низкую калорийность в сравнении с другими представителями бобовых и лидирует по количеству основных незаменимых для организма аминокислот — метионина и триптофана", — пояснил Куликов.

Куликов отметил, что регулярное употребление нута способствует снижению риска возникновения синдрома раздраженного кишечника, стимуляции роста пробиотиков, рака толстой кишки, кишечных коликов и спазмов в желудке.

Однако есть и противопоказания, пишет РИА Новости.

"Нут повышает газообразование в кишечнике. Это может вызвать неприятные ощущения тяжести в желудке. У людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), печени и поджелудочной железы, а также при панкреатите нут может спровоцировать метеоризм, вздутие и боли. Турецкий горох не рекомендуется употреблять при наличии язвы, цистита, подагры и тромбофлебита", — рассказал эксперт.

Ранее "СП" писала, что назван продукт для ощутимого продления жизни.