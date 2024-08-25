Как меняется лицо человека после смерти

Ещё в древнейшие времена люди обратили внимание на то, что у умерших меняется внешность, особенно лицо. Древнегреческий целитель Гиппократ даже ввёл в медицину термин «Маска Гиппократа» – под ним подразумевались признаки, появляющиеся на лице покойника. Современные врачи смогли установить конкретные причины, по которым изменяется внешность умерших.

Открытие Гиппократа

Гиппократ в своих трудах, которые историки датируют 460-370 годами до нашей эры, описывал пациентов и отмечал, что у больных перед смертью наблюдалась впалость глаз и щёк, заострение носа, лёгкое вдавливание висков. Также он обратил внимание на то, как необычно начинают оттопыриваться мочки ушей. При этом у мертвецов меняется цвет лица: он всегда становится землистым или серым. Уголки рта опускаются, а все морщины разглаживаются. Таким образом, лицо мертвеца становится похоже на невыразительную маску.

Древнегреческий врач связывал это с тем, что человек лишается эмоций после смерти – мертвец обретает спокойствие и безмятежность.

Высыхание тканей

Сотрудники патологоанатомического отделения Московской областной Психиатрической больницы № 2 имени В. И. Яковенко объясняют процессы, происходящие с лицами умерших, тем, что труп из-за прекращения обменных процессов отдаёт тепло до тех пор, пока его температура не сравняется с окружающей средой. Одновременно с охлаждением испаряется тканевая влага.

Развитию высыхания тела способствует прекращение поступления жидкости к поверхностно расположенным тканям мертвеца и посмертный отток крови и лимфы от выше размещённых органов и частей тела. При этом стоит отметить, что высыхание быстрее всего проявляется в тех местах, которые при жизни человека обычно увлажнялись. Поэтому именно на лице достаточно быстро становятся видны изменения.

Высыхание лицевых тканей приводит к тому, что нос заостряется, щёки обвисают, однако кожа натягивается. Одновременно с этим исчезают неглубокие складки и морщины.

Симметрия

Некоторые метаморфозы, которые наблюдают многие современные патологоанатомы, ещё никто научно не объяснил. К примеру, никто точно не знает, почему незадолго до смерти у больных происходит симметричное выравнивание лиц. Как известно, лица всех людей на земле ассиметричны – левая и правая части, как минимум, хотя бы чуть-чуть отличаются друг от друга размерами глаз, длиной носогубных складок и т. д. Однако доктор медицинских и философских наук Евгений Черносвитов, долгое время возглавлявший психиатрическую службу в Центральном госпитале МВД РФ, первым обнаружил, что незадолго до смерти лицо человека ещё при жизни принимает симметричный вид. Патологоанатомы подтверждают, что лица у мертвецов, действительно, ровные. Изменение, возникающее у ещё живых людей, которых в своих трудах описывал профессор Черносвитов, не поддаётся никакому обоснованию.