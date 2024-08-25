Как можно сделать МРТ по полису ОМС

Эксперты ОМС рассказали, как пройти обследование за счет государства.

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Любой житель региона, имеющий полис ОМС, может пройти диагностику бесплатно. В базовую программу обязательного медицинского страхования входят такие методы обследований, как МРТ, КТ и рентгенография.

Чтобы получить доступ к медицинской процедуре, нужно иметь направление от врача. Это необходимо даже в случае прохождения обследования в частной клинике за деньги пациента. Отсутствие направления – это повод для отказа в проведении процедуры, сообщает «Волгоградская правда.ру».

Если врач оформил направление на МРТ, гражданин имеет полное право на бесплатное обследование по полису ОМС. Если районная поликлиника не располагает необходимым оборудованием, пациента обязаны направить в медицинское учреждение, в котором оно есть.

Стоит иметь в виду, что срок ожидания должен составлять не более 14 рабочих дней с момента получения направления от врача. Своевременная диагностика может помочь избежать запущенного состояния здоровья.