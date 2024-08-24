Диетолог назвала симптомы отравления арбузом

Врач-диетолог Российской детской клинической больницы Минздрава России Сабина Карсиева назвала симптомы отравления арбузом.

В интервью изданию «Аргументы и Факты» к ним она отнесла тошноту, рвоту, диарею, дискомфорт или боли в животе, а также высокую температуру тела и слабость.

«Если симптомы нарастают, то необходимо вызвать «Скорую помощь»», – подчеркнула специалист.

При этом Карсиева настоятельно рекомендует не увлекаться арбузом, так как большое количество сахара в плоде приводит к сильной гликемической нагрузке на организм, особенно у людей, которые страдают сахарным диабетом.

А переизбыток антиоксиданта ликопина способен спровоцировать тошноту и диарею, особенно у пожилых людей, добавила она.

«У людей с гиперкалиемией большое количество арбуза может вызвать спазм мышц и аритмию. Переизбыток калия способен привести к резкому артериального давления, что необходимо учитывать гипотоникам. Наконец, при проблемах с почками большие порции арбуза могут провоцировать сильные отеки, поскольку жидкость просто не сможет быстро покинуть организм», – резюмировала диетолог.

Как сообщала «Свободная Пресса» ранее Карсиева рассказала, как правильно пить квас.