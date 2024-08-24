Кандидат медицинских наук, руководитель «Клиники доктора Аникиной», врач-невролог Марина Аникина в беседе с радио Sputnik объяснила, почему у подростков бывают сильные головные боли. По ее словам, у ребят 12-14 лет в школе периодически начинает болеть голова или появляются симптомы детского эквивалента мигрени (боль в животе, тошнота, двоение в глазах).

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«Обычно в случае с девочками такое самочувствие объясняют месячными, в случае с мальчиками - «нежеланием учиться». На самом деле речь идет об эмоциональной или интеллектуальной нагрузке, стрессе перед контрольными. То есть, например, интеллектуальная сфера перегружена, а вторая, физическая, недогружена», - рассказала специалист.

Если подростковая мигрень не обусловлена какими-либо заболеваниями, а связана только с вышеописанной причиной, то ее получится победить без лекарств. Подростку нужно скорректировать образ жизни, дать ему возможность выплескивать куда-то энергию. Если все силы уходят на интеллектуально-эмоциональные составляющие жизни, то мозг «закипает». Невролог Аникина советует включить в расписание тренировки, вокал, тренировки в кардио-зоне спортзала.