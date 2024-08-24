Почему нельзя отказываться от завтрака

Об опасных последствиях отказа от завтрака в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале россиян предупредили терапевт Елена Малышева и иммунолог, аллерголог Андрей Продеус. Выпуск доступен на Rutube.

«Доказано, что люди, которые не позавтракали и пошли на работу, испытывают больше стресса и менее продуктивны в течение первой половины рабочего дня точно», — объяснил Продеус, указав, что отказываться от завтрака нельзя.

Малышева, в свою очередь, добавила, что мозгу для активизации работы необходимо с утра получать глюкозу.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова призвала россиян отказаться от кофе на завтрак.