Почему нельзя отказываться от завтрака

Россиян предупредили об опасных последствиях отказа от завтрака
Об опасных последствиях отказа от завтрака в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале россиян предупредили терапевт Елена Малышева и иммунолог, аллерголог Андрей Продеус. Выпуск доступен на Rutube.
«Доказано, что люди, которые не позавтракали и пошли на работу, испытывают больше стресса и менее продуктивны в течение первой половины рабочего дня точно», — объяснил Продеус, указав, что отказываться от завтрака нельзя.
Малышева, в свою очередь, добавила, что мозгу для активизации работы необходимо с утра получать глюкозу.
Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова призвала россиян отказаться от кофе на завтрак.
«Чашечку бодрящего лучше выпить через час после еды, не раньше!» — указала она.