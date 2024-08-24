Московские нейрохирурги провели ряд уникальных операций

Московские нейрохирурги Федерального медицинского биофизического центра имени А.И. Бурназяна ФМБА России в этом году провели ряд уникальных операций. В том числе вырезали из головы девушки опухоль размером с яблоко. Об этом рассказал руководитель Центра нейрохирургии, кандидат медицинских наук Максим Семенов.

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Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна является ведущим учреждением российского здравоохранения в ряде областей. В этом году там провели несколько сложных нейрохирургических операций.

Так, молодой девушке удалили большую опухоль в основании черепа. Оперативное вмешательство прошло успешно, с минимальными последствиями для пациентки, сказал Семенов.

Другому пациенту удалили метастазы в районе шейных позвонков. Семенов рассказал РИА «Новости», что в день в центре проводят две-пять операций в зависимости от их сложности. В год – около 600 операций на трех нейрохирургов.

По его словам, нейрохирургическая операция делится на этапы. Ее успех зависит от всей команды.

Самая длительная операция в данном отделении шла 18 часов.

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