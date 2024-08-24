Перечислены неочевидные признаки проблем с яичками у мужчин

Врач Гвасалия: перепады настроения могут указывать на проблемы с яичками у мужчин . Если вы стали чаще чувствовать себя нетипично вялым, уставшим во второй половине дня, стоит обратить внимание на репродуктивное здоровье. Возможно, появились проблемы с функциональностью яичек. Какие еще неочевидные симптомы на это указывают, — рассказал уролог и андролог Европейского медицинского центра (EMC) Бадри Гвасалия.

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Профессор Гвасалия посоветовал насторожиться, если вы стали замечать у себя эти симптомы:

Повышенную вялость;

Апатию во второй половине дня;

Частую плаксивость;

Раздражительность;

Перепады настроения;

Устойчивое снижение сексуального влечения.

Эти симптомы могут указывать на гипогонадизм — состояние, при котором ухудшается работа яичек. Оно может появиться из-за снижением уровня основных половых стероидов, в том числе тестостерона. Также причиной бывает нарушение фертильности, отметил сказал врач «Ленте.ру».

Что еще влияет на мужскую фертильность

Стресс. Частые острые стрессовые ситуации или хронический стресс могут ухудшать качество спермы.

Перегрев. частые походы в баню или сауну, привычка подолгу лежать в горячей ванне, работа с ноутбуком на коленях, ношение тесного белья — всё это может негативно влиять на образование сперматозоидов.

Вредные привычки. Злоупотребление алкоголем, курение, наркотики и некоторые лекарства могут временно или надолго снизить способность к зачатию.

Чрезмерные нагрузки. Профессиональный спорт и экстремальные физические нагрузки тоже могут отрицательно сказаться на репродуктивной функции.

Частые перелеты. Регулярные путешествия на самолете тоже входят в список факторов риска.

Профессор Гвасалия подчеркнул, что эти признаки не всегда означают проблемы с фертильностью, но они должны стать поводом обратиться к врачу.