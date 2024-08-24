Мужчину с перерезанной сонной артерией спасли башкирские врачи

В Сибае хирурги спасли пациента с ранением сонной артерии и большой кровопотерей. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в Telegram-канале.

Мужчина с перерезанной сонной артерией поступил в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии, пострадавшего немедленно доставили в операционный блок. Хирурги смогли ушить сосуд и восстановить кровоток.

Жизнь пострадавшего удалось спасти, пациент получил шанс на полное восстановление. Обстоятельства, при которых он получил ножевое ранение, в больнице не уточнили.

До этого сообщалось, что в Подмосковье спасли потерявшего полтора литра крови 220-килограммового мужчину. 36-летний мужчина, пациент жаловался на невыносимую боль в области живота, рвоту с кровью и слабость. В ходе обследования медики диагностировали у россиянина кровоточащую язву, он потерял полтора литра крови. Состояние усугублял лишний вес пациента и сопутствующие заболевания. Кровоточащий сосуд удалось закупорить, состояние мужчины стабилизировалось.

Ранее в Пензе спасли ребенка с онкологией, который потерял 2,5 литра крови.