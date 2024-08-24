Хирург раскрыл, у кого чаще всего развивается тромбоз глубоких вен

Тромбоз глубоких вен может развиться у людей, страдающих ожирением, или после инсульта, сообщил сосудистый хирург, флеболог Александр Альбицкий для NEWS.ru. По его словам, в перечень факторов риска также можно внести беременность, варикозную болезнь и последствия инфекционных заболеваний.

© Unsplash

Факторы риска развития тромбоза глубоких вен: беременность и роды, длительный постельный режим во время сложного заболевания, варикозная болезнь, длительное неподвижное положение тела, последствия инфекционных заболеваний, инсульт, который сопровождается параличом конечностей, — перечислил специалист.

К причинам тромбоза Альбицкий также отнес онкологические заболевания, неконтролируемый прием гормональных контрацептивов и повышенную свертываемость крови. Для развития заболевания достаточно действия одного фактора из перечисленных, обратил внимание сосудистый хирург.

Поэтому при повышенном риске заболевания следует регулярно проходить профилактический медицинский осмотр, — констатировал он.

Ранее Альбицкий добавил, что симптомами тромбоза являются болезненные ощущения в области закупорки вен, отечность конечности, а также высокая температура тела. К признакам недуга также относятся уплотнения по направлению движения кровотока в сосуде.