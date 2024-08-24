Московские врачи спасли 16-летнюю школьницу с синдромом Рапунцель

Из её желудка извлекли ком волос, мешавший ей полноценно питаться и жить. У девочки болел живот, её тошнило, она теряла вес.

© РИА Новости

В Москве хирурги Морозовской детской больницы сделали операцию 16-летней москвичке с синдромом Рапунцель.

Девочка поступила в стационар с жалобами на боли в животе. У неё были отрыжка, тошнота и потеря веса.

«Исследование показало, что у школьницы из-за синдрома Рапунцель - привычки жевать кончики волос - в кишечном тракте появился трихобезоар», - рассказали в официальном Telegram-канале Департамента здравоохранения Москвы.

Удалить малоинвазивным путём ком волос было не возможно, поскольку он занимал почти всю полость желудка и зашёл в двенадцатиперстную кишку. Пришлось проводить полостную операцию. Хирургическое вмешательство завершилось успешно. Пациентку выписали на 12-й день после операции.

«Трихобезоар - это инородное тело желудка, которое возможно извлечь только хирургическим путём. Поэтому родители должны понимать, как важно вовремя предотвратить беду и обратиться к специалистам, которые лечат детские неврозы, приводящие к привычке вырывать и есть свои волосы», - пояснила проводившую операцию торакальный хирург София Выдыш.

Родителям девочки рекомендовали сделать ей короткую стрижку и обратиться за консультацией к детскому психологу.

Аналогичную операцию проводили в Щёлковской больнице Подмосковья. В стационар поступила истощённая 21-летняя девушка с болями в животе. Во время операции хирурги извлекли трихобезоар весом три килограмма.

С синдромом Рапунцель на хирургический стол попала 12-летняя жительница Сургута. Плотный комок волос в её желудке был размером почти 20 на 12 сантиметров.