ВОЗ оценила риски распространения лихорадки Оропуш как высокие

В пяти странах Южной Америки (Боливии, Бразилии, Колумбии, Кубе и Перу) продолжает распространяться лихорадка Оропуш - инфекционное заболевание, возбудитель которого попадает в кровь с укусами кровососущих насекомых. ВОЗ сообщила, что оценивает общий риск для здоровья населения, связанный с вирусом, как высокий на региональном уровне.

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В пяти латиноамериканских странах было зарегистрировано в общей сложности 8078 подтвержденных случаев заболевания, вызванного вирусом Оропуш (OROV), включая два смертельных случая (данные на начало августа).

Кроме того, Бразилия сообщила об одной внутриутробной смерти и одном выкидыше в штате Пернамбуку, а также о четырех случаях рождения новорожденных с микроцефалией, возможно, связанной с инфекцией OROV.

"Поскольку вирус Оропуш является новым и плохо идентифицируемым арбовирусом в Северной и Южной Америке, обнаружение положительного образца и подтверждение случая заболевания требуют особых положений Международных медико-санитарных правил (ММСП) и последующего уведомления о нем по установленным каналам ММСП", - подчеркивается в сообщении ВОЗ. Такой подход необходим, чтобы держать распространение инфекции под контролем.

OROV исторически распространялся в регионе Амазонки. Вирус передается главным образом через укус насекомого, известного как мошка (Culicoides paraensis). Однако в последнее время происходит расширение географии распространения инфекции и серьезный всплеск числа заболевших - в 2024 году по сравнению с прошлым годом заболеваемость выросла более чем в 10 раз.

"Возможные причины распространения болезни за пределы ее исторического ареала включают изменение климата, вырубку лесов и незапланированную урбанизацию, которые способствовали ее распространению в неамазонских штатах Бразилии и в странах, где до сих пор не было зарегистрировано ни одного случая заболевания, включая Боливию и Кубу", - подчеркивают в ВОЗ.

Основываясь на имеющейся информации, ВОЗ оценивает общий риск для здоровья населения, связанный с этим вирусом, как высокий на региональном уровне и низкий на глобальном.

В то же время, как считают специалисты Роспотребнадзора, риск завоза вируса OROV в Россию минимален. В нашей стране разработана тест-система для быстрой идентификации вируса Оропуш, и проверку с ее помощью будут проходить пассажиры с признаками лихорадочного состояния, прибывающие из пораженных стран.

Поскольку Куба и другие страны Латинской Америки популярны у российских туристов, в Роспотребнадзоре напомнили об основных правилах профилактики:

- главное правило - защититься от укусов комаров и москитов;

- нужно избегать мест, где много кровососущих насекомых;

- использовать репелленты, надевать одежду с длинными рукавами, брюки или длинные юбки;

- выбирать жилье, где окна защищены противомоскитными сетками;

"В случае возникновения симптомов - высокая температура, лихорадка, мышечные и головные боли, ломота - необходимо обратиться к врачу и сообщить, что вы прибыли из страны, где есть случаи инфекции", - отметили в ведомстве.