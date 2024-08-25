Может ли бездумный прием витаминов навредить

Многие люди принимают витамины: кто-то по назначению врача, а кто-то для профилактики, чтобы избежать дефицита. Однако важно знать, как правильно их принимать, чтобы они действительно приносили пользу. Неправильное употребление витаминов может свести на нет их положительное воздействие, и даже привести к негативным последствиям. Некоторые витамины нельзя комбинировать, что делает их прием еще более сложным.

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По мнению эндокринолога Красноярской краевой клинической больницы Татьяны Коноваловой, , витамин D является одним из ключевых для жителей региона. Этот витамин помогает усваивать кальций и фосфор, укрепляет кости и особенно важен для детей в период роста. Недостаток витамина D может привести к слабости, снижению иммунитета и даже к более серьезным заболеваниям, таким как онкология. Чтобы определить уровень витамина D в организме, необходимо сдать соответствующий анализ. Если результаты ниже нормы (50–80 нг/мл), стоит обратиться к врачу.

Еще одна важная группа — витамины B. Они играют значительную роль в клеточном обмене и необходимы для нормального функционирования нервной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. Недостаток витаминов группы B может привести к повреждению нервных окончаний, анемии и другим проблемам со здоровьем. Симптомы анемии включают выраженную слабость и бледно-желтую кожу, особенно у пожилых людей.

Эндокринолог Коновалова отмечает, что суточная норма потребления йода для взрослых составляет 120–150 микрограммов, а для беременных — 250 микрограммов. Недостаток йода может привести к проблемам с щитовидной железой, что особенно опасно для детей, подростков и беременных женщин.

Однако правильность приема витаминов играет ключевую роль в их эффективности. Врач-диетолог Красноярской краевой больницы Мария Швабауэр подчеркивает, что водорастворимые витамины следует принимать перед едой, а жирорастворимые — во время еды. Она также отметила, что витаминно-минеральные комплексы не всегда эффективны, так как некоторые минералы могут быть несовместимы друг с другом.

Швабауэр разделяет витамины на две основные категории: жирорастворимые (A, D, E, K) и водорастворимые (витамин C и витамины группы B). Жирорастворимые витамины накапливаются в печени и других тканях, и лучше усваиваются вместе с пищевыми жирами. Водорастворимые витамины не сохраняются в организме, поэтому их нужно принимать регулярно.

Нутрициолог Ирина Бывшева рекомендует вводить витамины постепенно, начиная с половины дозы, чтобы наблюдать за реакцией организма. Она также обращает внимание на то, что кофе, чай и алкоголь могут мешать усвоению некоторых витаминов, таких как магний и железо. Курение и употребление алкоголя особенно негативно сказываются на витаминах группы B и C.

Ирина Бывшева также напоминает о важности учета индивидуальных особенностей при приеме биологически активных добавок (БАДов). Для людей с определенными заболеваниями, такими как онкология или остеопороз, прием витаминов возможен только после консультации с врачом. Эндокринолог Татьяна Коновалова добавляет в беседе с NGS24, что витамины не всегда необходимы, и в некоторых случаях их прием может быть даже опасным.

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