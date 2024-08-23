Назван простой способ оценить предрасположенность сразу к 12 типам рака

Телеведущая и врач Елена Малышева в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» рассказала, что ожирение можно привести к развитию сразу 12 типов рака. По ее словам, определить группу риска можно путем измерения талии, передает корреспондент NEWS.ru.

Ожирение является причиной 12 типов рака. <...> Есть разный жир: подкожный и висцеральный. Висцеральный жир окружает внутренние органы в области живота. <...> Висцеральный жир является эндокринной железой, продуцирующей прямые канцерогенны, — объяснила Малышева.

Врач добавила, что автоматически в группу риска попадают женщины, у которых талия превышает 80 сантиметров. Малышева уточнила, что прежде всего они подвержены риску развития рака молочной железы. Если у мужчин талия больше 90 сантиметров, то они рискуют иметь рак простаты и другие виды рака, отметила телеведущая.

Малышева указала, что ожирение сегодня является тяжелейшей проблемой медицины, поскольку глобальных средств борьбы с этим заболеванием до последнего времени не существовало. В связи с этим врачи настоятельно рекомендуют вести здоровый образ жизни, резюмировала ведущая.

Ранее заслуженный врач России профессор Ольга Шарапова также рассказала, что ожирение опасно тем, что может стать причиной таких серьезных заболеваний, как артрит, диабет и рак. По ее словам, чтобы этого избежать, необходимо следить за питанием и физической активностью.