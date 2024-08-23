Психолог поспорила с Малышевой о лишнем весе из-за нервов

Лишний вес больше десяти килограммов свидетельствует о невротическом состоянии, заявила на пресс-конференции в НСН семейный психолог, клинический психолог и нейропсихолог Олеся Кирасова.

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«Из ста человек с лишним весом семь действительно как-то больны. Остальные - это эмоциональная нестабильность и отсутствие воли. У меня есть своя диагностическая история, которую я выверила на практике: если избыток массы тела до 10 кг - это элементарное отсутствие дисциплины, либо медицинские истории, а более 10 кг – это уже невротическое состояние. Это замещающее поведение: есть проблема, которую я решить не могу - и переедание: я ее замещаю, вместо того, чтобы решать. Банальный пример: "что-то мне грустненько, пойду съем булочку" и не могу остановиться. Причиной может быть и домашнее насилие: сексуальное, физическое, психологическое или просто "муж со мной не разговаривает"», - пояснила Кирасова.

Однако с ней не согласилась телеведущая Елена Малышева, вспомнившая в этой связи «марафоны желаний», которые проводят блогеры.

«Как муж заговорит, я тут же растаю и из женщины с ожирением стану красавицей! Успехи медицины последних лет состоят в том, что было доказано: психологические рассказы никакого отношения к весу не имеют. Мы бы все были счастливы, если бы можно было по-другому, но, к сожалению, это не так. Главный посыл психологов: "у вас насилие, идите за судьбой, живите по сердцу". Мы видели великих манипуляторов, которых посадили за неуплату налогов, но вы должны понимать, что они заработали бешеные деньги, благодаря людям, которые шли туда. Я не хочу скатываться к "марафонам желаний", но, к сожалению, с весом все гораздо сложнее», - констатировала Малышева.

Ранее Елена Малышева назвала в пресс-центре НСН препараты, которые применяются в России для борьбы с ожирением. При этом она отметила, что использование «Оземпика» в РФ никто не запрещал.