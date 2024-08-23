«Просто восторг!»:  Малышева рассказала о «русском Оземпике»

Доктор медицинских наук, профессор, телеведущая Елена Малышева на пресс-конференции в НСН назвала российский аналог «Оземпика», который сейчас официально не поставляется в РФ.

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«Существуют отечественные аналоги. Семаглутид был выпущен в России под названием "Квинсента", сегодня этот препарат доступен, это "русский Оземпик". Когда иностранные лекарства ушли с нашего рынка, наши производители за кратчайший срок создали целый класс лекарств, это просто вызывает восторг. У нас сегодня есть три группы препаратов, которые используются для лечения ожирения, все это инъекционные препараты. Родоначальник группы лираглутид, он зарегистрирован в России и как иностранный препарат, и как русский вариант под названием "Энлигрия". Семаглутид - это "Оземпик" тоже зарегистрирован в России. Еще один препарат самого последнего поколения, это тирзепатид, который пока в России не зарегистрирован», - сказала Малышева.

По ее словам, «Оземпик» не запрещен в России, его можно использовать и ввозить в страну в личных целях.

«"Оземпик" зарегистрирован в России и его использование не является нарушением закона. Ввоз на территорию России зарегистрированного препарата не является нарушением законодательства. Кроме того, каждый человек может ввозить назначенные ему лекарства для личного использования», - отметила телеведущая.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов ранее сказал в пресс-центре НСН, что легальные поставки «Оземпика» в Россию прекращены из-за того, что производитель ушел из нашей страны.