Российский препарат для лечения меланомы включен в перечень важнейших

Разработанный российскими учеными препарат "Нурдати" на основе моноклональных антител, предназначенный для лечения меланомы, Минздрав России включил в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Это решение означает, что инновационная терапия будет доступна большему числу пациентов.

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"Включение оригинального отечественного препарата в перечень жизненно необходимых и важнейших позволяет обеспечить стабильный доступ к инновационной терапии без рисков перебоев, что особенно важно для эффективного лечения, сохранения трудоспособности пациентов", - пояснил "Российской газете" член Общественного совета при Минздраве России, глава координационного совета "Движения против рака" Николай Дронов.

Препарат представляет собой комбинацию двух моноклональных антител - нурулимаба и пролголимаба. В клинических исследованиях лекарство показало эффект даже при метастатической меланоме.