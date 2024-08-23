Кардиолог объяснил, какой шашлык разрешен людям с больным сердцем

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше употреблять шашлык из курятины, индейки, ягнятины и телятины, заявил в беседе с NEWS.ru профессор медфака Государственного университета просвещения кардиолог Грант Шехян. Он объяснил, что в этих видах мяса меньше вредного холестерина и жира.

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"Шашлык полезен для сердечников или, по крайней мере безвреден, только если его готовят из курятины, индейки, телятины или ягнятины, так как данные виды мяса содержат очень мало жира и холестерина, в отличие от более популярной свинины. Также лучше не покупать заготовки в маринаде, неизвестно где, кем и из чего он сделан на самом деле", — добавил Шехян.

Кардиолог напомнил, что людям с «больным сердцем» противопоказан майонез и пережаренные продукты (с корочкой). В последних, подчеркнул Шехян, содержатся канцерогены.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова заявила, что урезание калорийности питания не мешает оставаться активным. По ее словам, врачи проверили это на мышах. Диета, которой они были подвергнуты, никак не повлияла на активность.

Диетолог Кристина Войт до этого отметила, что лучшими продуктами в плане усвоения белка являются: куриное мясо и яйца (также перепелиные), креветки и кальмары. Также подойдут белая рыба, кролик и красное мясо.