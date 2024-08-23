Хирург объяснил, из-за чего происходит женское облысение

Главной причиной облысения, или алопеции, у женщин является возникающий к 45-50 годам недостаток тестостерона и, как следствие, гидротестостерона, влияющего на рост волос, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. Он отметил, что причина потери волос у мужчин аналогичная.

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"Женщины могут начать лысеть к 45-50 годам. Причина та же, что и у мужчин — недостаток тестостерона, и как следствие, гидротестостерона, отвечающего за рост волос. У дам гормона примерно в 15 раз меньше, и когда его концентрация падает, процессы образования новых волосяных фолликул нарушаются", — заявил Умнов.

По его словам, причинами женской алопеции также может быть недостаток витаминов группы B, минералов и микроэлементов — особенно цинка, марганца, фтора. Он подчеркнул, что облысение может развиваться вследствие нарушения кровоснабжения фолликул из-за использования бигудей и влияния стресс-факторов: высокой температуры при укладке волос, химических реагентов при перманентной завивке.

"Снижению выработки гормона тестостерона у женщин также могут способствовать вирусные, бактериальные, грибковые хронические заболевания. Главное при возникновении алопеции — вовремя обратиться к специалисту, определить причину и назначить грамотное лечение", — подытожил Умнов.

Ранее американский трихолог Мелисса Маллам заявила, что расчесывание волос от концов к корням приводит к облысению. По ее словам, укладывать волосы нужно наоборот — от корней к концам.