Врач подсказал необычную технику избавления от запора

Хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании Каран Раджан подсказал простой способ избавиться от проблем с опорожнением кишечника. Его совет цитирует издание HuffPost.

© Lenta.ru

Врач заявил, что справиться с запором поможет так называемая техника маятника. Чтобы заставить кишечник снова работать, надо раскачиваться взад-вперед сидя на туалете, подобно маятнику старинных часов.

Раджан объяснил: опорожнение кишечника ускорится, потому что по мере приближения туловища к бедрам лобково-копчиковая мышца, сжимающая нижнюю часть прямой кишки, расслабится.

«Если вы хотите еще больше подчинить своей воле законы физики движения каловых масс, то, когда наклоняетесь вперед, привставайте на цыпочки», — посоветовал хирург.

По его словам, это положение помогает приподнять колени выше бедер, что больше напоминает положение сидя на корточках, в котором опорожнять кишечник легче всего.

Ранее Раджан рассказал об эффективном способе заснуть за несколько минут. Он заявил, что справиться с бессонницей поможет так называемый метод когнитивной перестановки.