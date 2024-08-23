Врач рекомендовал использовать травы для борьбы с молочницей

Заболевание возникает из-за наличия грибов в организме.

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Они питаются «чистым сахаром», поэтому снижение его потребления может способствовать лечению. Об этом кандидат медицинских наук Диана Генварская рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«У нас есть определённая флора, которая убивает наш иммунитет — это грибы. Мы видим порой, как грибы пронизывают мицелием все органы и системы. Это основа сниженного иммунитета массово, особенно в городах. Основная борьба идёт с дрожжеподобным грибком и Candida, которая потом проявляется в виде молочницы, грибках на ногах и руках. И мы думаем, что мы заразились, а в реальности мы изнутри уже состоим больше из гриба, чем из себя. Она как раз питается чистым сахаром, и она заставляет нас есть и хотеть сахара. Чаще всего люди уже не могут отказаться от сладкого при Candida, это тот паразит, который не даст вам этого сделать. Нужны дополнительные средства в виде горечей, аюрвидических трав определённых, состоящих в основном из специй, как трикату, махасударшан и так далее, которые создадут условия и хоть как-то помогут эту Candida подприжать, не хотеть так сильно сладкого и заменить его на 21 день чем-то другим. Можно заменить сахар стевией или сиропом топинамбура».

Ранее Генварская предупредила об опасности употребления мороженого. Десерт не рекомендован людям с непереносимостью лактозы.

В продукте много сахара и жира. Для минимизации рисков его можно есть с «разогревающими» специями.