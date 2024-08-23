Офтальмолог объяснил, почему «лопаются» сосуды в глазах

Офтальмохирург Элина Санторо в беседе с NEWS.ru рассказала, что сосуды глаза могут «полопаться» из-за повышенного артериального давления, например, при гипертонии. В таком случае глазное яблоко как будто бы заливается кровью. По словам специалиста, разрыв также может быть связан с сахарным диабетом — при подозрении на это заболевание лучше проверить гликированный гемоглобин.

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Санторо отметила, что еще одной причиной «полопавшихся» сосудов могут стать вирусные заболевания. В частности, грипп проникает в сосуды, из-за чего происходит кровоизлияние.

"Следующая причина — конъюнктивиты, вирусные или бактериальные. Как раз одним из проявлений конъюнктивита может явиться не только покраснение глазного яблока, но также и кровоизлияние в конъюнктиву", — объяснила эксперт.

Кровоизлияния также могут быть вызваны травмами, например, тупой травмой глаза, ранением глазного яблока либо микротравмами. Их достаточно сложно заметить, но зачастую это происходит из-за попадания мелких предметов или повреждения ногтем, добавила Санторо.

"Ну и также не надо забывать, что подобные кровоизлияния могут появиться после операции на глазу: хирургия катаракты, глаукомы, также операции по лазерной коррекции зрения или же инъекции", — заключила специалист.

Ранее врач-офтальмолог высшей категории Кирилл Светлаков посоветовал гулять на свежем воздухе, чтобы предупредить близорукость. По его словам, если люди много времени проводят на улице и каждый день ходят пешком, у них снижается риск развития миопии и синдрома сухого глаза.