Врач перечислил анализы для раннего выявления рака

Заподозрить наличие того или иного онкологического заболевания на ранней стадии помогут обычные исследования, например, общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови и анализы на различные онкомаркеры. Об этом «Газете.Ru» рассказала онколог Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Мария Чистякова.

© unsplash

При наличии отклонений в показателях, врач может разработать индивидуальную программу обследования, направленную на выявление того или иного заболевания.

«Общий анализ крови – это одно из базовых исследований, которое может помочь установить отклонения в организме и определиться с необходимостью более углубленного обследования. Изменения, выявляемые в общем анализе крови чаще всего неспецифические, и не указывают на конкретную причину, их вызывающую. Исключением могут быть лимфопролиферативные заболевания (рак крови), такие, как лейкемия, лимфома при которых могут отмечаться значительные отклонения в процентном соотношении различных видов лейкоцитов», – рассказала врач.

На онкопатологию могут указывать увеличение скорости оседания эритроцитов, снижение уровня гемоглобина и эритроцитов, изменение уровня лейкоцитов, увеличение тромбоцитов и одновременное увеличение всех показателей крови.

«Общий анализ мочи помогает заподозрить онкологию мочевыводящей системы, включая почки. При этом в моче могут определяться эритроциты (эритроцитурия), белок (протеинурия), а также опухолевые клетки. Не стоит забывать о том, что, как и в случае общего анализа крови, данные изменения (кроме появления атипичных клеток) носят неспецифический характер, и могут наблюдаться, например, при мочекаменной болезни или воспалительных заболеваниях мочевыделительной системы», – рассказала врач.

Биохимический анализ крови показывает содержание в крови белков, глюкозы, сахара, холестерина, электролитов и других показателей. Важными показателями являются уровни таких веществ, как билирубин, АЛТ, АСТ, гамма-ГТП, щелочная фосфатаза, общий белок и его фракции. Если в них наблюдаются отклонения, это может указывать на необходимость дальнейшего обследования.