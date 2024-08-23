Онколог объяснил, как определить рак по налету на языке

Новосибирский врач-онколог Виктор Федоров рассказал, можно ли определить рак по налету на языке. И на что стоит обратить внимание.

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«Появление изменений на языке может сигнализировать о злокачественной опухоли, а налет – о дефиците витаминов и инфекции. Но определить, что именно происходит с вашим организмом, может только врач», – отметил Федоров.

Он пояснил, что язык уникален для каждого человека, как и отпечаток пальца. Знание нормального состояния языка важно для выявления первых симптомов заболевания, которые могут стать сигналами для обращения к врачу. Поэтому любые изменения должны насторожить.