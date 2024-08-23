Онколог рассказал о мерах профилактики рака лёгких

Рак легких является одним из самых распространенных и летальных онкологических заболеваний. О том, какие профилактические меры помогут уберечься от этого опасного недуга, рассказал заведующий отделением торакальной онкологии № 1 онкодиспансера Московской области Сергей Тараров.

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По словам эксперта, главные методы профилактики этого опасного заболевания — отказ от курения и частые прогулки на свежем воздухе. Стоит вести активный образ жизни, не забывать о ежедневных физических нагрузках. Важно контролировать уровень психологических нагрузок и стресса.

Врач добавил, что рак легких сложно обнаружить на ранней стадии, так как в этот период он протекает почти бессимптомно.

«Выявить злокачественные опухоли легких можно только при профилактическом обследовании», — подчеркнул врач в комментарии «Радио 1».

Инновационный препарат для лечения рака легких разрабатывают сотрудники Института биофизики будущего МФТИ. Лекарство отвечает всем нормам импортозамещения, передает РИАМО.

Набухание вен, высокий уровень кальция в крови и другие нетипичные симптомы могут свидетельствовать о раке легких. Об этом сообщил врач-онколог Андрей Воробьев.