Стоматолог назвал неочевидные поводы обратиться к стоматологу

Не стоит откладывать лечение кариеса, так как это повышает риск пневмонии. Также к стоматологу нужно обратиться при сухости во рту. Об этом aif.ru рассказала директор детской стоматологической студии, врач-стоматолог Виктория Шелудкова.

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Сухость во рту из-за недостатка слюны может ухудшить пищеварение и привести к образованию налета на зубах и кариеса. Дефицит слюны повышает риск развития самых разных болезней полости рта, поэтому не стоит оставлять этот симптом без внимания.

При появлении неприятного запаха изо рта важно обратиться к стоматологу. Хотя его могут вызывать проблемы с ЖКТ, часто он связан с неправильной гигиеной полости рта. Также визит к стоматологу требуется при наличии кариеса и любых болей в зубах или челюсти.

«Дырка в зубе — это еще и замаячившая впереди пневмония. А причина — проникновение патогенов в дыхательные пути из кариозных полостей», — подчеркнула Шелудкова.

Кровь при чистке зубов может быть связана с диабетом. Стоматолог поможет отличить его от других заболеваний, вызывающих кровоточивость: гингивита, пародонтита, стоматита.

Изменение цвета зубной эмали возможно при избытке фтора в воде. Шатающиеся зубы могут быть признаком грибковой инфекции, а боль в челюсти — признаком проблем с челюстным суставом. Определить эти состояния и побороть их может стоматолог.