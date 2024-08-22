Стоматолог рассказал о методах профилактики и лечения кариеса

Современная медицина предлагает все новые способы борьбы со стоматологическими заболеваниями. Среди них есть и максимально щадящие методы без сверления и пломбирования. Конечно, многое зависит от того, на какой стадии выявлен процесс разрушения и насколько глубоко поражены ткани зубов. Об инновационных техниках лечения кариеса на ранних этапах WomanНit рассказал врач стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед ортодонт Арам Давидян.

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Важность ранней диагностики

Существует 4 типа кариеса:

Изменение цвета эмали, появление пятен;

Неглубокое поражение поверхности;

Поражение дентина;

Глубокий кариес с риском развития пульпита.

На поздних стадиях без применения бормашины не обойтись. Наш эксперт:

«Проблема в том, что нередко пациент обращается к специалисту тогда, когда болезнь уже запущена. Единственным эффективным выходом в этом случае является обработка кариозной полости, удаление пораженных тканей и пломбировочное восстановление зубов».

Все же у некоторых пациентов удается обнаружить кариес на ранних стадиях. Как правило, это бывает когда пациент вовремя приходит на профилактический осмотр. В этом случае кариес можно устранить без сверления зуба. Врач Давидян поделился с ними способами устранения этого заболевания.

Реминерализующие вещества

Когда на эмали появляются характерные пятна, можно остановить развитие заболевания с помощью реминерализующей терапии. Арам:

«Она проводится непосредственно в кабинете стоматолога. Есть также специальные капы, которые заполняются гелем на основе фтора или кальция и носятся в течение некоторого времени. Соответственно, пациент должен раз в 3—4 месяца приходить к врачу для проверки состояния».

Реминерализующие вещества повышают устойчивость эмали к разрушительному влиянию кислот и патогенной микрофлоры полости рта, тем самым предотвращая развитие кариеса.

Метод Icon

Этот способ лечения кариеса заключается в полировке зубов определенными средствами. Он активизирует восстановление эмали и помогает остановить процесс разрушения тканей. Эффективность нового метода подтверждена научными исследованиями, поэтому достаточно широко применяется в современной стоматологии.

«Действующее вещество заполняет микротрещины эмали, благодаря чему значительно улучшается ее состояние. Это позволяет избавиться от кариозных пятен всего за один визит в клинику», — рассказывает стоматолог.

Как поясняет наш эксперт, в составе твердых тканей зуба есть ионы кальция, фтора, фосфора. При кариесе в стадии пятна минералов в эмали становится меньше, то есть? начинается процесс деминерализации. Если провести лечение вовремя, то разрастание кариеса можно избежать.

«Метод Icon запечатывает трещины, снижает активность вредных микроорганизмов, сохраняет целостность зуба. Преимущества этого способа терапии — отсутствие боли и травматичного вмешательства, возможность быстрого восстановления внешнего вида, полное прекращение разрушительного процесса», — рассказал Арам.

Домашняя терапия

Реминерализующее лечение можно делать и в домашних условиях. Для этого врач назначает пациенту определенные средства гигиены. При этом важно регулярно проходить осмотры, чтобы доктор понимал, насколько эффективно действуют препараты.

Большое значение имеет и гигиена зубов дома, которая помогает сохранить здоровье полости рта и включает в себя:

Чистку зубов — чистить зубы необходимо два раза в день: утром и вечером. Лучше использовать зубную щетку с мягкой щетиной и фторсодержащую зубную пасту. Не стоит увлекаться отбеливающими пастами. Они как и любая другая зубная паста защищают зубы от кариеса, но лучше выбирать вариант с индексом абразивности не выше 70—90, иначе это грозит повышению чувствительности; Использование зубной нити — применяйте ее или межзубные щетки один раз в день, чтобы удалить остатки пищи и налет между зубами. Врачи также часто советуют использовать ирригатор. Он более деликатно очищает зубы от налета и не травмирует десны. Если нет возможности использовать аппарат после каждого приема пищи, достаточно промывать рот 2 раза в день; Полоскание рта — используйте антисептические ополаскиватели, чтобы уменьшить количество бактерий и освежить дыхание; Правильное питание и отказ от вредных привычек — ограничьте потребление сахара, кислых и соленых продуктов, которые могут способствовать образованию кариеса. И, наоборот, включайте в рацион продукты, богатые кальцием и витаминами. Также избегайте курения и чрезмерного потребления алкоголя, так как они негативно влияют на здоровье десен и зубов.

No caries club

Система появилась еще несколько лет назад. Это полный комплекс профилактики кариеса и домашней гигиены, с регулярными визитами к стоматологу. Арам:

«Всем известна истина, что гораздо проще предупредить болезнь, чем ее лечить. Это правило работает и при профилактике стоматологических проблем. Чем больше внимания и заботы вы уделяете состоянию полости рта, тем больше шансов оставаться здоровым».

В профилактике кариеса ключевую роль играет личная гигиена. Правильный уход за полостью рта помогает минимизировать риски заболеваний зубов и десен. Важны и регулярные посещения стоматолога, на приеме врач обучает гигиеническим навыкам, предлагает современные средства и индивидуальные рекомендации. В острых случаях врач обсуждает питание и может рекомендовать изменения в рационе, а также витаминотерапию для борьбы с кариесом.