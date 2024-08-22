Эксперт предупредил о вреде чрезмерного употребления мороженого

Кандидат медицинских наук Диана Генварская предупредила о вреде чрезмерного употребления мороженого.

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«Любимый продукт в жаркое лето — это мороженое. Но это продукт, который плохо переваривается, потому что он сладкий и потому что у 30% населения лактозная непереносимость», — заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам специалиста, мороженое приводит к отложению токсической продукции в межтканевой жидкости.

В дальнейшем это может привести к более серьёзным заболеваниям.

«Углеводы с белками вызывают брожение, газообразование, слизеобразование и токсическую продукцию. Поступает это всё в кровь, у нас крупные молекулы белка — это основа наших аллергий и нейродегенеративных заболеваний», — добавила врач.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова в беседе с НСН назвала причины роста числа людей с ожирением. Она отметила, что это происходит в том числе из-за снижения физической активности.