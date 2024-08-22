Эксперт предупредил о вреде чрезмерного употребления мороженого

Врач Генварская рассказала о вреде чрезмерного употребления мороженого
Кандидат медицинских наук Диана Генварская предупредила о вреде чрезмерного употребления мороженого.
«Любимый продукт в жаркое лето — это мороженое. Но это продукт, который плохо переваривается, потому что он сладкий и потому что у 30% населения лактозная непереносимость», — заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По словам специалиста, мороженое приводит к отложению токсической продукции в межтканевой жидкости.
В дальнейшем это может привести к более серьёзным заболеваниям.
«Углеводы с белками вызывают брожение, газообразование, слизеобразование и токсическую продукцию. Поступает это всё в кровь, у нас крупные молекулы белка — это основа наших аллергий и нейродегенеративных заболеваний», — добавила врач.
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