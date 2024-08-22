Онколог объяснил, вызывает ли беременность рак

Кандидат медицинских наук, врач-радиотерапевт, заместитель генерального директора по научной работе онкологической клиники Денис Романов отметил, что связывать беременность с развитием рака является некорректным. Хотя в некоторых случаях у женщин во время беременности или сразу после родов могут быть диагностированы злокачественные опухоли, это не означает, что беременность является их причиной. Он подчеркнул, что беременность, роды и лактация не являются факторами, способствующими развитию рака, за исключением крайне редких случаев.

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Современные исследования показывают, что беременность и лактация могут даже снижать риск развития ряда онкологических заболеваний в будущем. Это объясняется тем, что беременность является естественным процессом и биологическим предназначением женского организма. Гормональные изменения, происходящие в этот период, являются нормальными и сбалансированными. Поэтом беременность в оптимальном возрасте может даже защитить от онкологических заболеваний, так как этот процесс был эволюционно отработан для поддержания здоровья матери и её потомства.

Романов также отметил, что рак, выявленный во время или после беременности, чаще всего имеет другие причины, так как опухоли обычно развиваются на протяжении многих лет. Несмотря на то, что опухоли репродуктивной системы (молочные железы, шейка матки) диагностируются чаще во время беременности, это связано с их высокой распространённостью в возрастной группе женщин 20-50 лет.

Единственное заболевание, которое может развиться в результате беременности, — хориокарцинома или трофобластический рак. Эта редкая, но излечимая форма рака развивается в трофобласте — оболочке зародыша. Частота её возникновения составляет от 1 случая на 1000-2000 беременностей в странах с низким уровнем рождаемости и от 1 случая на 100-175 в странах с высокой рождаемостью. Однако этот риск не должен вызывать излишних опасений у женщин, планирующих беременность, подытожил Денис Романов в интервью aif.ru.

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