Врачи напоминают, что заподозрить наличие онкологического заболевания на ранней стадии можно с помощью обычных исследований, таких как общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови и анализы на онкомаркеры. Об этом сообщила онколог Центра молекулярной диагностики CMD Свердловского ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Мария Чистякова в интервью «Газете.Ru».

По словам специалиста, общий анализ крови является одним из базовых исследований, позволяющих выявить отклонения в организме. Хотя изменения в этом анализе зачастую неспецифичны и не указывают на конкретную причину, они могут служить сигналом для более углубленного обследования. В частности, при лимфопролиферативных заболеваниях, таких как лейкемия и лимфома, наблюдаются значительные отклонения в процентном соотношении различных видов лейкоцитов.

К признакам онкологических заболеваний могут относиться увеличение скорости оседания эритроцитов, снижение уровня гемоглобина и эритроцитов, а также изменения в уровне лейкоцитов и тромбоцитов.

Общий анализ мочи также может помочь заподозрить онкологические заболевания мочевыводящей системы. В моче могут обнаруживаться эритроциты и белок, что может указывать на наличие опухолевых клеток. Однако, как отметила Чистякова, данные изменения часто являются неспецифическими и могут возникать при других заболеваниях.

Биохимический анализ крови позволяет оценить уровень различных веществ в организме, включая билирубин, АЛТ и АСТ. Отклонения в этих показателях могут стать основанием для дальнейшего обследования.

Анализ на онкомаркеры – еще один инструмент, который многие люди назначают себе самостоятельно. Онкомаркеры являются продуктами жизнедеятельности опухолей или веществами, вырабатываемыми нормальными тканями в ответ на рак. Однако врач подчеркнула, что этот метод не следует использовать в качестве единственного способа диагностики.