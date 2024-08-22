В Екатеринбурге спасли женщину, сердце которой отказало во время родов

Великое мужество и мастерство врачей из Екатеринбургского клинического перинатального центра и Свердловской областной клинической больницы №1 помогли спасти жизнь женщине, у которой во время родов остановилось сердце. Это невероятная история о борьбе за жизнь, произошедшая в стенах медицинского учреждения, и она поражает своей драматичностью.

У женщины возникло тяжелое осложнение – эмболия околоплодными водами, что привело к критической ситуации, когда её сердце остановилось в самый ответственный момент. Акушеры мгновенно среагировали: был проведен срочный кесарев разрез для извлечения новорожденного ребенка. После этого начались напряженные реанимационные мероприятия, которые длились десять долгих минут. Врачи несколько раз пытались восстановить сердечный ритм, и, к счастью, их усилия увенчались успехом на четвертой попытке, рассказали в пресс-центре свердловского минздрава.

После того как сердце женщины вновь стало биться, её подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, и она провела несколько дней под пристальным наблюдением врачей. Поступательные улучшения ее состояния позволили врачам перевести пациентку сначала в хирургическое отделение для дальнейшего восстановления.

На радость медиков и близких, женщина впоследствии была выписана из больницы, а её новорожденный ребенок оказался в безопасности. Эта история является ярким примером профессионализма и самоотверженности медицинских работников, которые в труднейшей ситуации сумели сохранить жизнь не только матери, но и её малышу.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что свердловские врачи спасли хоккеиста после аварии на трассе.